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Ощутить Пульс улиц предлагают жителям поселения Вороновское
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Ощутить Пульс улиц предлагают жителям поселения Вороновское 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
В программе: полоса препятствий, WorkOut, кроссфит, велосоревнования BMX, секреты восточных практик и street акробатики, школа бокса, фитнес станции, йога и пилатес, танцевальные батлы, фитнес программа для детей, сдача ГТО, надувная тропа препятствий, силовой экстрим и битва за звание «Самый сильный человек ТиНАО».
Регистрация участников соревнований с 13 часов. Вход свободный. Принять участие в соревнованиях может любой желающий. Мероприятие будет прроводится 4 августа на площади МУК «ДК „Московский“ по адресу: г. Москва, г. Московский, мкр. 1, д. 49.
Фестиваль пройдет при поддержке Государственного бюджетного учреждения города Москвы „Центр физической культуры и спорта Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы“ Департамента спорта и туризма города Москвы.
Администрация поселения Вороновское: последние новости
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