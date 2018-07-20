Ощутить Пульс улиц предлагают жителям поселения Вороновское

В программе: полоса препятствий, WorkOut, кроссфит, велосоревнования BMX, секреты восточных практик и street акробатики, школа бокса, фитнес станции, йога и пилатес, танцевальные батлы, фитнес программа для детей, сдача ГТО, надувная тропа препятствий, силовой экстрим и битва за звание «Самый сильный человек ТиНАО».

Регистрация участников соревнований с 13 часов. Вход свободный. Принять участие в соревнованиях может любой желающий. Мероприятие будет прроводится 4 августа на площади МУК «ДК „Московский“ по адресу: г. Москва г. Московский , мкр. 1, д. 49.

Фестиваль пройдет при поддержке Государственного бюджетного учреждения города Москвы „Центр физической культуры и спорта Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы“ Департамента спорта и туризма города Москвы.