Ещё
По программе реновации осенью начнут строить 70 домов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

По программе реновации осенью начнут строить 70 домов 

Свободная пресса 37 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
«Строительство более 70 домов на стартовых площадках программы реновации жилфонда Москвы планируют начать осенью 2018 года», — сообщил Агентству городских новостей «Москва» руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
«Первые дома по программе реновации сданы. Мы учли опыт, пожелания граждан и уже осенью в этом году начинаем строительство более 70 домов на стартовых площадках реновации практически во всех округах», — заявил чиновник.
Первые построенные Фондом реновации дома будут введены в эксплуатацию в 2021 году. Строительство начнется в САО, СВАО и ВАО. На данный момент проведены торги на проектирование 94 площадок.
Новости реновации: Москвичей по программе реновации решено переселять в промзоны
Проблемы недвижимости: Вадим Кумин: В московском строительстве слишком много лукавства
Свободная пресса: последние новости
На фестивале «Сабантуй» в Москве испекут огромный чак-чак «Любэ» перекроет Крымский мост 18 июля Собянин выразил благодарность всем причастным к проведению ЧМ-2018 в Москве
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликована запись пытки в российской колонии362
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец21
На Украине раскопали могилу ведьмы40
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России325
Тест: Азовское море или Черное?13
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:59
Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
Шоу-бизнес
03:21
Названы подозреваемые в госизмене в «Роскосмосе»
Происшествия
00:25
В России выпал снег
Погода Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение