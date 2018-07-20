По программе реновации осенью начнут строить 70 домов

«Первые дома по программе реновации сданы. Мы учли опыт, пожелания граждан и уже осенью в этом году начинаем строительство более 70 домов на стартовых площадках реновации практически во всех округах», — заявил чиновник.

Первые построенные Фондом реновации дома будут введены в эксплуатацию в 2021 году. Строительство начнется в САО, СВАО и ВАО. На данный момент проведены торги на проектирование 94 площадок.

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