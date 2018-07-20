Больше 70 домов могут начать строить осенью на стартовых площадках программы реновации

Об этом рассказал руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев

Осенью на стартовых площадках программы реновации жилфонда Москвы планируют начать строительство больше 70 домов.

— Первые дома по программе реновации сданы. Мы учли опыт, пожелания граждан и уже осенью в этом году начинаем строительство более 70 домов на стартовых площадках реновации практически во всех округах, — рассказал агентству «Москва» руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

Отмечается, что переселение по программе реновации идет уже в 11 домах. Так, ранее жители начали переселяться в два дома, которые расположены в районе Южное Бутово по адресам: улица Изюмская, дом 55, корпус 1 и дом 49, корпус 2.