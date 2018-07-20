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Больше 70 домов могут начать строить осенью на стартовых площадках программы реновации
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Больше 70 домов могут начать строить осенью на стартовых площадках программы реновации 

Вечерняя Москва 52 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом рассказал руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.
Осенью на стартовых площадках программы реновации жилфонда Москвы планируют начать строительство больше 70 домов.
— Первые дома по программе реновации сданы. Мы учли опыт, пожелания граждан и уже осенью в этом году начинаем строительство более 70 домов на стартовых площадках реновации практически во всех округах, — рассказал агентству «Москва» руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.
Отмечается, что переселение по программе реновации идет уже в 11 домах. Так, ранее жители начали переселяться в два дома, которые расположены в районе Южное Бутово по адресам: улица Изюмская, дом 55, корпус 1 и дом 49, корпус 2.
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