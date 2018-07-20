Движение на участках трех улиц в Зюзино ограничено до 25 декабря из-за строительства метрополитена

Так, ограничения движения транспорта в связи со строительством Московского метрополитена в ЮЗАО действуют на участке ул. Каховка от д. 14, корп. 1 до д. 20А и на участке Севастопольского проспекта от д. 73 до д. 42 до 25 декабря круглосуточно с поэтапным занятием до четырех полос в обоих направлениях.

Уточняется, что на участке ул. Каховка от ул. Керченская до д. 15, корп. 1 ограничения действуют с 23 июля до 17 сентября и с 22 сентября до 22 октября с поэтапным занятием до четырех полос в обоих направлениях.