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Движение на участках трех улиц в Зюзино ограничено до 25 декабря из-за строительства метрополитена
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Движение на участках трех улиц в Зюзино ограничено до 25 декабря из-за строительства метрополитена 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: сайт мэра и правительства Москвы
Так, ограничения движения транспорта в связи со строительством Московского метрополитена в ЮЗАО действуют на участке ул. Каховка от д. 14, корп. 1 до д. 20А и на участке Севастопольского проспекта от д. 73 до д. 42 до 25 декабря круглосуточно с поэтапным занятием до четырех полос в обоих направлениях.
Уточняется, что на участке ул. Каховка от ул. Керченская до д. 15, корп. 1 ограничения действуют с 23 июля до 17 сентября и с 22 сентября до 22 октября с поэтапным занятием до четырех полос в обоих направлениях.
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