Москва вырвалась из списка проблемных мегаполисов

Москва является лидером по динамике «материальных» изменений с 2011 года и больше не входит в список мегаполисов мира с наименее комфортными условиями проживания, столица имеет шанс попасть в число лучших наряду с Сингапуром Нью-Йорком , Берлином, Лондоном и Токио, говорится в докладе The Boston Consulting Group (BCG).

Доклад The Boston Consulting Group представлен к Московскому урбанистическому форуму, завершившемуся накануне. Эксперты BCG проанализировали ситуацию в российской столице и сравнили ее с сопоставимыми мегаполисами. Особенность работы BCG — методика «тепловых карт», в которых сравниваются 50 измеряемых объективных и социологических параметров городской среды, в том числе объемы городского освещения, качество водоснабжения, восприятие спокойствия ночной жизни и популярности инфраструктуры для проведения досуга, пишет «Коммерсант».

По оценке составителей доклада, одна из главных проблем Москвы заключается в существовании разрыва между растущим уровнем инфраструктуры и оценками комфорта городской среды со стороны жителей.

Мехико, Шанхаем и В то же время, сказано в документе, Москва больше не соседствует с Гонконгом Сан-Паулу в группе наименее комфортных мегаполисов, а в перспективе семи лет российской столице предрекают выход в группу лидеров. Подчеркивается, что по парковой инфраструктуре Москва находится на втором месте в мире после Гонконга, опережая Лондон и Нью-Йорк. В Москве больше велодорожек, чем в Токио. Также столица России является одним из самых освещенных городов мира и входит в число лидеров по качеству «точек притяжения» (второе место). Специалисты поставили Москву на третье место среди мегаполисов по доступности качественного жилья, впереди нее — Париж и Сингапур.

Отмечается, что жители Москвы удовлетворены чистотой своего города в 1,5 раза больше, чем парижане, ночным освещением и спокойствием ночной жизни — в 1,3 раза больше ньюйоркцев.

Ситуацию с жильем специалисты оценили как нейтральную, но не низкую в сравнении с десятком конкурентов, а пешеходную инфраструктуру жители оценивают выше многих мегаполисов и активно ею пользуются. Кроме того, выше среднего ситуация с доступностью и качеством общественного транспорта.

Составители доклада отмечают, что точки, где объективно высокие показатели не конвертировались в позитивное восприятие и изменение поведения, — это безопасность и внешняя привлекательность, а также досуг, спорт, развлечения и культурная жизнь. Количество этих благ BCG оценивает как среднее, качество — как выдающееся, однако жители города воспринимают их на среднем уровне.

Согласно докладу McKinsey&Company, Москва занимает шестое место в рейтинге развития транспортных систем мегаполисов мира.