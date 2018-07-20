Вывески на столичных зданиях обновили по 7,5 тысячи адресов

В столице 2014 года обновили вывески на 7,5 тысячи зданий. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Вывески привели к единому стандарту, согласно которому они не должны закрывать фасад, окна, двери, витрины и витражи. Все вывески разместили не выше второго этажа. По правилам они должны быть не больше одного метра в длину и в ширину. На зданиях, построенных до 1952 года консольные конструкции не должны превышать размеров 0,5 х 0,5 метра, а вывески могут быть только в виде отдельных букв.

Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов рассказал на Московском урбанистическом форуме, что раньше к вывескам не предъявляли специальных требований. «Они перебивали друг друга, были слишком большими или яркими, не подходили по цвету, форме или стилю», — отметил он.

Новый стандарт оформления вывесок разработали в 2014 году по поручению Сергея Собянина . Кузнецов подчеркнул, что больше горожане не встретят в столице неоновые буквы, загораживающие фасад особняка XIX века.