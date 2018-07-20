За животными в зоопарке можно последить через бинокли

В Московском зоопарке появились бинокли для наблюдения за животными

Посетители Московского зоопарка смогут наблюдать за жизнью животных через специальные бинокли, которые установили на территории зоосада, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы

"Наблюдать за животными Московского зоопарка стало еще проще. На территории зоосада установили специальные бинокли. Два оптических прибора с 12-кратным увеличением появились на старой и новой территориях", — говорится в сообщении.

Как сообщается, один бинокль установили около главного входа на Большом пруду, откуда видно панораму зоопарка, вид на скалу хищных птиц, вольер с розовыми и красными фламинго и их птенцами. Второй бинокль располагается на новой территории возле экспозиции "Копытные Африки". С помощью него посетители смогут наблюдать за жизнью зебр Греви и их соседей — "страуса, жирафа и карликового бегемота, а также быстроногих обитателей "Турьей горки" — винторогих козлов, дагестанских туров и голубых баранов".

Стоимость просмотра составляет 100 рублей, полученные средства будут тратить на лакомства для зверей и птиц, отмечается в сообщении.

По словам генерального директора Московского зоопарка, теперь у посетителей появилась возможность проникнуть в те уголки зоопарка, куда раньше не было доступа, а также рассмотреть интереснейшие детали из жизни обитателей зоопарка. "Например, сосчитать полоски зебр Греви и пятна жирафа Липы, а также на расстоянии вытянутой руки понаблюдать за тем, как принимает солнечные ванны бегемотиха Ксюша", — добавила она.