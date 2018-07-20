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В Таганроге из-за провала коллектора прекращена работа троллейбусов
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В Таганроге из-за провала коллектора прекращена работа троллейбусов 

Ростовские Вести 2 часа назад
Из-за проведения ремонтных работ на канализационном коллекторе по улице Фрунзе с 19 июля по 2 августа временно закрыто движение для транспортных средств от переулка Смирновского до переулка Гоголевского. Об этом сообщает городская администрация. Для общественного транспорта следующих по маршрутам № 31, 34, 35 объезд будет осуществляться от улицы Дзержинского по улице Петровской — переулку Гоголевскому и далее по маршруту. Выезд — в обратном направлении. Для других транспортных средств объезд закрытого участка будет через улицу Петровскую далее через улицу Октябрьскую, переулку Смирновскому и переулок Гоголевский. Движение троллейбусов маршрутов № 1, 2, 5, 7 будет прекращено.
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