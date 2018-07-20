Несколько улиц Иркутска временно закроют для проезда

С 9:00 20 июля до 17:00 3 августа будет закрыт проезд по 20-му Советскому переулку на участке от улицы Розы Люксембург до улицы Баумана в Иркутске . Как сообщила пресс-служба администрации города, там будут ремонтировать сети ливневой канализации. По той же причине с 21 по 23 июля будет частично ограничен проезд по улице Октябрьской Революции в районе дома №1.

Кроме того, из-за проведения новой сети водоснабжения и канализации с 9:00 20 июля до 21:00 30 июля будет закрыт проезд на участке улицы Гашека от улицы Марата до улицы 5-й Армии.