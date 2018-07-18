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Москвичей предупредили об усилении ветра в ближайшие часы
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Москвичей предупредили об усилении ветра в ближайшие часы 

РИА Новости 18 июля 2018
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Усиление ветра до 17 метров в секунду ожидается в Москве в ближайшие часы, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Москве.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета в ближайший час 18 июля с сохранением до конца суток в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 12-17 метров в секунду", — говорится в экстренном предупреждении.
Ранее Гидрометцентр продлил на среду, 18 июля, «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра и грозы.
МЧС рекомендует во время нахождения на улице при сильном ветре обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
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