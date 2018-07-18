Москвичей предупредили об усилении ветра в ближайшие часы

МОСКВА , 18 июл — РИА Новости . Усиление ветра до 17 метров в секунду ожидается в Москве в ближайшие часы, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета в ближайший час 18 июля с сохранением до конца суток в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 12-17 метров в секунду", — говорится в экстренном предупреждении.

Ранее Гидрометцентр продлил на среду, 18 июля, «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра и грозы.