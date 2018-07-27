МЧС распространил экстренное предупреждение о 30-градусной жаре в Москве

МОСКВА , 27 июля. / ТАСС /. Столичное управление МЧС распространило экстренное предупреждение о жаре в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"По информации Росгидромета, днем в пятницу в столичном регионе ожидается жаркая погода с максимальной температурой воздуха до 31 градуса", — сообщили в ведомстве.

По данным Гидрометцентра, в пятницу в столице облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха составит от +29 до +31 градуса.

Столичные спасатели советуют москвичам и гостям столицы быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, больше пить воды.