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МЧС распространил экстренное предупреждение о 30-градусной жаре в Москве
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МЧС распространил экстренное предупреждение о 30-градусной жаре в Москве 

ТАСС 1 час назад
Фото: Собака.ru
МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Столичное управление МЧС распространило экстренное предупреждение о жаре в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
"По информации Росгидромета, днем в пятницу в столичном регионе ожидается жаркая погода с максимальной температурой воздуха до 31 градуса", — сообщили в ведомстве.
По данным Гидрометцентра, в пятницу в столице облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха составит от +29 до +31 градуса.
Столичные спасатели советуют москвичам и гостям столицы быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, больше пить воды.
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