КПРФ озвучила требования к наблюдателям на выборах мэра Москвы

В ходе пресс-подхода, организованного после прошедшего 19 июля заседания Общественного штаба по наблюдениям за выборами мэра Москвы , депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов, отвечая на вопросы представителей прессы, отметил:

— Предъявлять какие-то конкретные критерии к наблюдателям на выборах мэра Москвы — это, конечно, прежде всего задача штаба по обучению. Но, на мой взгляд, здесь главное — быть нормальным и адекватным гражданином своего города и желать всем сердцем честных выборов. Это, пожалуй, единственный критерий. Главное, чтобы человек располагал для этого временем и желанием.

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