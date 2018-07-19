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КПРФ озвучила требования к наблюдателям на выборах мэра Москвы
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КПРФ озвучила требования к наблюдателям на выборах мэра Москвы 

Свободная пресса 1 час назад
В ходе пресс-подхода, организованного после прошедшего 19 июля заседания Общественного штаба по наблюдениям за выборами мэра Москвы, депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов, отвечая на вопросы представителей прессы, отметил:
— Предъявлять какие-то конкретные критерии к наблюдателям на выборах мэра Москвы — это, конечно, прежде всего задача штаба по обучению. Но, на мой взгляд, здесь главное — быть нормальным и адекватным гражданином своего города и желать всем сердцем честных выборов. Это, пожалуй, единственный критерий. Главное, чтобы человек располагал для этого временем и желанием.
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