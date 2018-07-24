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Завершается столичный фестиваль «Месяц открытых крыш»
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Завершается столичный фестиваль «Месяц открытых крыш» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Участники фестиваля смогли увидеть Москву с самых высоких зданий города.
В Москве завершается летний фестиваль «Месяц открытых крыш». Все желающие могут успеть посетить увлекательные экскурсии и лекции.
Всего в рамках фестиваля прошло около 19 встреч. Так, на прошлой неделе участники поднялись на башню «Око» бизнес-центра «Москва-сити». Организаторы мероприятия провели обзорную экскурсию, а также устроили мастер-класс по рисованию акрилом.
На последней неделе июля жители и гости Москвы могут принять участие в пешей прогулке по Большой Никитской, площади Тверской заставы и Белорусскому вокзалу, посетить джазовый вечер, передает ФАН.
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