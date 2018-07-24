Завершается столичный фестиваль «Месяц открытых крыш»

Участники фестиваля смогли увидеть Москву с самых высоких зданий города.

В Москве завершается летний фестиваль «Месяц открытых крыш». Все желающие могут успеть посетить увлекательные экскурсии и лекции.

Всего в рамках фестиваля прошло около 19 встреч. Так, на прошлой неделе участники поднялись на башню «Око» бизнес-центра «Москва-сити». Организаторы мероприятия провели обзорную экскурсию, а также устроили мастер-класс по рисованию акрилом.

На последней неделе июля жители и гости Москвы могут принять участие в пешей прогулке по Большой Никитской, площади Тверской заставы и Белорусскому вокзалу, посетить джазовый вечер, передает ФАН.