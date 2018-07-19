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Более 20% месячной нормы осадков выпало в Москве в четверг
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Более 20% месячной нормы осадков выпало в Москве в четверг 

ТАСС 43 минуты назад
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Более 20% месячной нормы осадков выпало в Москве в четверг, 19 июля. Об этом ТАСС сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
"Более 20% месячной нормы осадков выпало в Москве вечером 19 июля. На станции Балчуг было зафиксировано около 12 мм. Достаточно сильные дожди прогнозируются и в ночь на пятницу, более точные данные появятся утром 20 июля", — сказала она, отметив, что норма осадков для июля — 94 мм.
В пятницу в Москве также ожидаются дожди с грозами, столбик термометра поднимется до 24-26 градусов тепла.
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