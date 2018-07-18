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Пользователи чат-бота для прогулок по Москве назвали самые востребованные маршруты экскурсий
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Пользователи чат-бота для прогулок по Москве назвали самые востребованные маршруты экскурсий 

Управа района Арбат города Москвы 18 июля 2018
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Маршрут виртуальной прогулки от станции метро «Арбатская» до «Смоленской» стал самым популярным среди прочих онлайн-экскурсий. Такие сведения стали доступны 17 июля.
Кроме того, горожане назвали путь от «Арбатской» до «Третяковской» станций московского метрополитена вторым в списке самых востребованных.
На этих экскурсиях горожане и гости столицы получили возможность рассмотреть старинные строения дворянских усадеб XVIII и XIX веков, которые соседствуют с зданиям советского периода.
Для совершения такой прогулки экскурсанты пользовались специальным чат-ботом, разработанным Московским агентством организации отдыха и туризма. С его помощью пользователи узнавали о достопримечательностях и их истории.
На официальном сайте мэра Москвы напомнили, что во время игр Чемпионата мира по футоблу-2018 к чат-боту обратились около 16 тысяч человек.
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