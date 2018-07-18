Ливни, грозы и сильный ветер сбавят жару в Москве в среду 

Ливневые дожди с грозами и сильный ветер придут в Москву в среду, что немного сбавит установившуюся в последние дни в столице жару, сообщили РИА Новости в центре погоды «Фобос». «В течение дня мы ожидаем облачную погоду с неустойчивыми прояснениями, при этом почти во всех районах будут идти ливневые дожди и греметь грозы. В таких условиях жара немного ослабеет — максимальная температура в Москве будет на уровне плюс 23-25 градусов, в столичном регионе — плюс 22-27 градусов», — рассказала собеседница агентства. По информации синоптиков, в среду в Москве северо-восточный ветер усилится до 5-10 метров в секунду, а его порывы при грозах могут достигать 10-15 метров. «Атмосферное давление еще немного понизится и составит 737 миллиметров ртутного столба, это почти на 10 единиц ниже столичной нормы», — отметили в центре.. Глоток свежего воздуха. Грозы и ливни обрушатся на Москву в среду. В среду, 18 июля, в Москве спадет жара, пройдут ливни и грозы. При этом температура воздуха не будет подниматься выше 25 градусов, сообщает погодной центр «Фобос». — Сегодня синоптическая карта Центральной России будет представлена влиянием циклона с юга, сопровождаемого очаговыми грозами и ливнями, что освежит очень теплый и влажный воздух, — сообщили синоптики. Так, в столице воздух прогреется до 23-25 градусов тепла, в области — до 22-27. Ветер будет не сильным — до 10 метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 737 миллиметров ртутного столба.
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