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Пробки в Москве достигли восьми баллов
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Пробки в Москве достигли восьми баллов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Столичные пробки впервые за месяц достигли восьми баллов, по данным сервиса Яндекс. Пробки. До этого вечерние часы пик в течение всего лета не превышали 6, редко 7 баллов. В утренние часы пик показатели находились в рамках 3-5 баллов.
По данным сервиса, сейчас очень плотно стоит Садовое кольцо по внутренней стороне от Курского вокзала до станции метро «Октябрьская», и в обратную сторону в районе Курского вокзала. При этом Кремлевское кольцо на удивление свободно — оно окрашено в желтый цвет.
Согласно данным столичного департамента транспорта, МКАД медленно едет на севере и северо-востоке по внешней стороне, на юго-востоке по внутренней и на юго-западе по внешней, а ТТК скорости снижены на севере, северо-востоке и востоке по внешней стороне от Нижегородской улицы до станции метро «Марьина роща», а также на западе и юго-западе по внешней стороне от станции метро «Деловой центр» до Ленинского проспекта.
Кроме того, отмечают в ЦОДД, на МКАДе в районе 88 километра продолжаются работы по ликвидации последствий небольшой разгерметизации цистерны с кислотой. Скорее всего, критическое влияние на общую дорожную ситуацию оказал мощный тропический ливень, который прошел в течение дня во многих районах Москвы. По прогнозам Яндекс. Пробок, свободнее в городе станет после 20:00
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