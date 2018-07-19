Пробки в Москве достигли восьми баллов

Столичные пробки впервые за месяц достигли восьми баллов, по данным сервиса Яндекс. Пробки. До этого вечерние часы пик в течение всего лета не превышали 6, редко 7 баллов. В утренние часы пик показатели находились в рамках 3-5 баллов.

По данным сервиса, сейчас очень плотно стоит Садовое кольцо по внутренней стороне от Курского вокзала до станции метро «Октябрьская», и в обратную сторону в районе Курского вокзала. При этом Кремлевское кольцо на удивление свободно — оно окрашено в желтый цвет.

Согласно данным столичного департамента транспорта, МКАД медленно едет на севере и северо-востоке по внешней стороне, на юго-востоке по внутренней и на юго-западе по внешней, а ТТК скорости снижены на севере, северо-востоке и востоке по внешней стороне от Нижегородской улицы до станции метро «Марьина роща», а также на западе и юго-западе по внешней стороне от станции метро «Деловой центр» до Ленинского проспекта.