Оплачивать услуги без комиссии могут владельцы карт Москвича на портале Мэра

Владельцы социальных карт москвича смогут оплатить различные услуги на mos.ru без комиссии, передает портал Мэра и Правительства Москвы . По карте можно также получить скидку до 30 процентов более чем в 7,5 тысячи торгово-сервисных предприятий столицы.

«При оплате обычными банковскими картами на портале mos.ru комиссия составляет от 0,8 до 1,5 процента в зависимости от выбранной услуги. Теперь более пяти миллионов москвичей могут с помощью банковского приложения СКМ оплатить счета за детский сад, дополнительные занятия в школах, секции и кружки, услуги ЖКХ, а также штрафы ГИБДД и многое другое без комиссии», — рассказал генеральный директор ГУП «Московский социальный регистр» Кирилл Кузнецов

Пополнить соцкарту москвича можно наличными в отделении банка, логотип которого размещен на лицевой стороне карты, или с помощью банкомата, через мобильное приложение или интернет-банк. Все социальные выплаты или пенсии можно также зачислять сразу на социальную карту. Для этого в отделении банка или в одном из центров «Мои документы» надо написать соответствующее заявление.