С 22 июля в Петербурге ограничат движение по ряду улиц

Петербурге вводятся новые ограничения движения, сообщает пресс-служба ГАТИ. Они вступят в силу в воскресенье, 22 июля.

Так, до 15 августа будет ограничен проезд по разным участкам Парашютной улицы, а до 25 августа — по Дегтярному переулку.

С 23июля по 5 августа движение транспорта будет ограничено по Пискаревскому проспекту и Подъездному переулку. До 15 августа ограничения будут действовать на Старо-Петергофском проспекте, до 21 августа — на проспекте Энгельса, а до 31 августа — на Магнитогорской улице.

С 25 июля на месяц ограничат проезд по улице Шелгунова и перекресткам Шуваловского проспекта и парашютной улицы, а также улиц Салова и Бухарестской.

Водителей просят быть внимательными и заранее планировать свои маршруты.

Полный список ограничен доступен на официальном сайте ГАТИ.