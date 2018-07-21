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С 22 июля в Петербурге ограничат движение по ряду улиц
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С 22 июля в Петербурге ограничат движение по ряду улиц 

АиФ Санкт-Петербург 3 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге вводятся новые ограничения движения, сообщает пресс-служба ГАТИ. Они вступят в силу в воскресенье, 22 июля.
Так, до 15 августа будет ограничен проезд по разным участкам Парашютной улицы, а до 25 августа — по Дегтярному переулку.
С 23июля по 5 августа движение транспорта будет ограничено по Пискаревскому проспекту и Подъездному переулку. До 15 августа ограничения будут действовать на Старо-Петергофском проспекте, до 21 августа — на проспекте Энгельса, а до 31 августа — на Магнитогорской улице.
С 25 июля на месяц ограничат проезд по улице Шелгунова и перекресткам Шуваловского проспекта и парашютной улицы, а также улиц Салова и Бухарестской.
Водителей просят быть внимательными и заранее планировать свои маршруты.
Полный список ограничен доступен на официальном сайте ГАТИ.
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