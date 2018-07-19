ЦОДД дал рекомендации водителям 

Столичным водителям порекомендовали не парковать машины вблизи деревьев и рекламных щитов в Москве из-за грозы и порывистого ветра.
Как сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на официальный аккаунт ЦОДД в Twitter, в Москве ожидается гроза с порывами ветра 12-17 м/c, местами уже идет сильный дождь. Горожанам порекомендовали не парковать машины вблизи деревьев и рекламных щитов. Автомобилистов попросили быть внимательнее на дорогах, так как в непогоду увеличивается риск попадания в мелкие ДТП.