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ЦОДД дал рекомендации водителям
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ЦОДД дал рекомендации водителям 

Управа района Коньково 53 минуты назад
Фото: Управа района Коньково
Столичным водителям порекомендовали не парковать машины вблизи деревьев и рекламных щитов в Москве из-за грозы и порывистого ветра.
Как сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на официальный аккаунт ЦОДД в Twitter, в Москве ожидается гроза с порывами ветра 12-17 м/c, местами уже идет сильный дождь. Горожанам порекомендовали не парковать машины вблизи деревьев и рекламных щитов. Автомобилистов попросили быть внимательнее на дорогах, так как в непогоду увеличивается риск попадания в мелкие ДТП.
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