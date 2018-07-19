В парке «Ходынское поле» установят светомузыкальный фонтан

Более 80 парков столицы будут реконструированы и построены заново. Масштабные работы ведутся и в парке «Ходынское поле».

Сергей Собянин. — Парк на Ходынке будет украшением района: три тысячи деревьев, спортивные сооружения, детские площадки, пруды и светомузыкальный фонтан, — отметил мэр Москвы

На территории всего парка предусмотрена высадка различных видов деревьев, кустарников и обустройство более десяти тысяч квадратных метров цветников. А вдоль южных границ парка высадят яблоневую аллею, которая организует пешеходный бульвар.

В парке появится пруд с островом, благоустроенная набережная и удобные спуски к воде. По всему парку пройдут велодорожки протяженностью более двух километров. Кроме того, по всей территории организуют разветвленную дорожно-тропиночную сеть с навигационными стендами. Вдоль всей прогулочной сети предусмотрено наружное освещение и архитектурно-художественная подсветка. (еп)