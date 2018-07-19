Почти 96 тысяч болельщиков ЧМ-2018 проехали на бесплатных поездах по Горьковской железной дороге

Бесплатные поезда, курсировавшие во время чемпионата мира футболу, перевезли почти 96 тысяч болельщиков в границах Горьковской железной дороги. 17 июля бесплатные перевозки болельщиков завершились. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

Всего по России было перевезено почти 319 тысяч болельщиков. Для бесплатных перевозок курсировало около 130 поездов, следовавшим по маршрутам между городами-организаторами ЧМ-2018. Вагоны поездов были оснащены кондиционерами, розетками, а также специальными купе для маломобильных групп граждан.

С 14 июня по 9 июля более 20 тысяч пассажиров было перевезено из Нижнего Новгорода в другие города — организаторы чемпионата. С 15 июня по 6 июля в Приволжскую столицу на бесплатных поездах приехали почти 18 тысяч болельщиков.

Напомним, ливень стал причиной серьезной протечки на стадионе «Нижний Новгород».

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