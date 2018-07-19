Москвичи сами выберут праздничную программу ко Дню города

Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников специально для НСН подготовил обзор главных новостей из жизни столицы. Топ-1: В Москве продолжается урбанистический форум Алексей Шапошников: В седьмой раз в столице проходит Московский урбанистический форум. Он собирает на своей площадке ведущих мировых экспертов, архитекторов, девелоперов, городских активистов и представителей власти. В этом году Московский урбанистический форум проходит в парке «Зарядье» и посвящен обсуждению результатов масштабных городских трансформаций.

Форум открыл мэр Москвы Сергей Собянин . Он рассказал, как за последние годы изменилась Москва и с какими вызовами пришлось столкнуться во время реформирования городской среды. Во второй день работы форума на нем выступил Президент России Владимир Путин

Деловая программа форума уже завершилась, а его фестивальная часть продлится до 22 июля.