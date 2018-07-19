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Москва встала в 8‑балльных пробках вечером в четверг после сильного ливня
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Москва встала в 8‑балльных пробках вечером в четверг после сильного ливня 

РИАМО 27 минут назад
Фото: РИАМО
На дорогах Москвы фиксируют дорожные заторы, в частности, медленно едет МКАД, скорость снижена на Третьем транспортном кольце (ТТК), и зафиксированы затруднения на Садовом кольце, сообщается в Twitter-аккаунте столичного транспорта.
В четверг в Москве прошел сильный ливень. Ранее синоптики предупреждали горожан о грозе, дожде и сильных порывах ветра до 17 метров в секунду.
«МКАД медленно едет на севере и северо-востоке по внешней стороне, на юго-востоке по внутренней и на юго-западе по внешней стороне. На ТТК скорости снижены на севере, северо-востоке и востоке по внешней стороне от Нижегородской улицы до станции метро «Марьина роща», а также на западе и юго-западе по внешней стороне от станции метро «Деловой центр» до Ленинского проспекта», — говорится в сообщении.
Также на Садовом кольце затруднения движения зафиксированы на севере, северо-востоке и востоке по внешней стороне от станции метро «Таганская» до Олимпийского проспекта, а также на юго-востоке и юге по внутренней стороне от станции метро «Таганская» до Крымской набережной.
Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки» на 18:20, загруженность дорог оценивается в восемь баллов из 10 возможных.
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