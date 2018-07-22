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Москвичей предупредили о грозе и сильных порывах ветра
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Москвичей предупредили о грозе и сильных порывах ветра 

Газета.Ru 49 минут назад
Фото: Подмосковье Сегодня
В столице в ближайшее время ожидается гроза, дождь, сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, передает РИАМО.
"Уважаемые москвичи и гости столицы! По информации Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 21:00 22 июля в Москве ожидается дождь, гроза, при грозе усиление ветра порывами до 15 метров в секунду", — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.
Водителям при грозе рекомендуют припарковаться. Грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Также во время грозы нельзя находиться у водоемов, рыбачить.
При сильном ветре пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Автомобиль рекомендуют припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
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