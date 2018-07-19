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В Москве захотели сделать сафари-парк
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В Москве захотели сделать сафари-парк 

Мослента 2 часа назад
На территории ТиНАО может появиться сафари-парк. Об этом рассказал руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, передает РИАМО.
По словам Кульбачевского, сафари-парк может стать расширением Московского зоопарка, так как он один не сможет обеспечить всех желающих. Он отметил, что парк может быть построен за счет инвесторов.
Чиновник добавил, что в выходные дни в столичный зоосад приходят до 70 тысяч посетителей.
В августе 2017 года сообщалось, что в Московском зоопарке откроется один из крупнейших в Европе домов для насекомых — инсектариев. Он будет расположен в трехэтажном здании, которое построят на старой территории зоопарка.
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