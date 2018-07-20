Штаб кандидата в мэры Москвы Собянина обучит волонтеров правилам поквартирного обхода 

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Волонтеры избирательного штаба кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина пройдут обучение правилам поквартирного обхода избирателей. Об этом сообщил журналистам в пятницу глава штаба Константин Ремчуков.
"Мы приняли решение, что главной формой нашей агитационной избирательной кампании будет движение от двери к двери [поквартирный обход], от человека к человеку. Потому что это не какие-то общие призывы, а конкретный разговор с человеком с объяснением, почему мы хотим, чтобы он проголосовал за Сергея Собянина. Мы считаем, что это эффективная форма ведения агитационной работы", — сказал Ремчуков.
Он отметил, что волонтеры будут иметь опознавательные знаки: значок и фирменную футболку.
В пресс-службе штаба пояснили, что поквартирный обход волонтеров начнется в августе.
Собянин является одним из четырех кандидатов на пост мэра Москвы. Он участвует в выборах как самовыдвиженец. Программа кандидата будем сформирована на основе наказов и пожеланий москвичей.