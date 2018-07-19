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Фестиваль «Букинисты» пройдет на Новом Арбате
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Фестиваль «Букинисты» начнется в Москве 20 июля 

Москва24 37 минут назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
На Новом Арбате в Москве с 20 июля по 20 октября будет проходить книжный фестиваль "Букинисты". На мероприятие посетители смогут приобрести литературные новинки, а также раритетные и исторические книги.
Как сообщалось ранее, в конце мая проходил IV книжный фестиваль "Красная площадь". В этом году он был приурочен ко дню рождения Пушкина и Дню русского языка. Посетителям фестиваля показывали новинки российского книгоиздания — лучшие образцы художественной, детской, учебной, научно-популярной и справочно-энциклопедической литературы.
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