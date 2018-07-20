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Светофор на Шоссейной улице привели в порядок
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Светофор на Шоссейной улице привели в порядок 

Управа района Печатники города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Печатники города Москвы
Работы прошли после обращения местного жителя на портал «Наш город». Позже москвич получил официальный отчет за подписью руководителя столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова.
«Указанные неисправности в работе светофорного объекта устранены (устранено короткое замыкание сигнального кабеля)», — говорится в опубликованном на портале официальном ответе.
Портал «Наш город» был создан в 2011 году по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина. Сейчас оставить свое сообщение можно более чем в 25 разделах. (еп)
Управа района Печатники города Москвы: последние новости
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