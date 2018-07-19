На станции метро «Библиотека им. Ленина» установили туалет

Туалеты установлены еще на 14 станциях столичной подземки. Об этом информирует интернет-газета «За Калужской заставой» со ссылкой на Агентство городских новостей «Москва»

По словам руководителя Департамента транспорта Максима Ликсутова, услуга платная, оплатить ее можно картой «Тройка».

«Если мы увидим, что туалеты востребованы, удобны и не мешают пассажирам, то мы подумаем над тем, чтобы дальше продолжать эту кампанию», — отметил Ликсутов.

Он также сообщил, что туалеты разместили на станциях метро с большим количеством пересадок и большим пассажиропотоком. В будущем еще 38 мобильных туалетных комплексов планируют установить на станциях «Менделеевская», «Боровицкая», «Китай-город», «Третьяковская», «Сретенский бульвар», «ВДНХ», «Проспект Мира», «Комсомольская», «Киевская», «Краснопресненская», «Таганская», «Цветной Бульвар», «Сокольники», «Парк Культуры», «Пушкинская», «Маяковская» и других.