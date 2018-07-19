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Еще одна площадка для «Московских сезонов» будет построена в Северном Бутове
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Еще одна площадка для «Московских сезонов» будет построена в Северном Бутове 

Управа района Ясенево 1 час назад
Фото: Управа района Ясенево
Расположена новая площадка в непосредственной близости от метро по адресу: бульвар Дмитрия Донского, 11.
Напомним, в ЮЗАО, вот уже несколько лет мероприятия проекта «Московские сезоны» проводятся в Черемушках. И вот теперь еще одна площадка проводятся начала в в районе Северное Бутово. Совсем скоро здесь будут проходить фестивали, конкурсы и спортивные мероприятия столичного масштаба.
Бутовчане и гости округа смогут стать участниками тематических ярмарок с уникальными продовольственными и промышленными товарами со всей России и из других стран, а также увидеть яркие инсталляции и арт-объекты от российских и зарубежных художников.
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