Еще одна площадка для «Московских сезонов» будет построена в Северном Бутове

Расположена новая площадка в непосредственной близости от метро по адресу: бульвар Дмитрия Донского, 11.

Напомним, в ЮЗАО, вот уже несколько лет мероприятия проекта «Московские сезоны» проводятся в Черемушках. И вот теперь еще одна площадка проводятся начала в в районе Северное Бутово. Совсем скоро здесь будут проходить фестивали, конкурсы и спортивные мероприятия столичного масштаба.

Бутовчане и гости округа смогут стать участниками тематических ярмарок с уникальными продовольственными и промышленными товарами со всей России и из других стран, а также увидеть яркие инсталляции и арт-объекты от российских и зарубежных художников.