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Москва превзошла Париж в темпах развития новых территорий
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Москва превзошла Париж в темпах развития новых территорий 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Полина Наседкина / Москва меняется
На панельной дискуссии, которая прошла в рамках работы второго дня Московского урбанистического форума в парке «Зарядье», вице-спикер Национального собрания Франции Морис Леруа отметил на схожие проблемы, с которыми приходится сталкиваться Парижу и Москве.
Проекты расширения территорий Большого Парижа и Большой Москвы, несмотря на различия в структуре управления, территориальном устройстве и темпах развития, решают схожие задачи, построены на общих принципах и взаимно обогащаются.
Однако, по словам М. Леруа, в некоторых аспектах Париж не успевает за темпом Москвы. «Ученики во многом превзошли учителей. Москва вырвалась вперед», — заявил он.
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