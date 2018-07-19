Корпус общественных наблюдателей обеспечит контроль на «дачных» избирательных участках 

Об этом на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы сообщил заместитель председателя штаба, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
«Мы, от лица штаба, обращаемся к кандидатам в мэры и просим направить на все избирательные участки города Москва, и все избирательные участки, находящиеся за пределами столицы, своих наблюдателей от кандидатов. Мы считаем, что это необходимо для транспарентности и для организации процесса самого голосования. И самим кандидатам будет спокойней, что их наблюдатель будет находиться на избирательных участках. Мы это делаем впервые, такого не было никогда. Просьба кандидатам — отнестись внимательно. Общественная палата также направит своих наблюдателей на «дачные участки», — сказал А. Шапошников.
В свою очередь председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы Алексей Венедиктов сообщил, что штаб готов оказать помощь в обучении наблюдателей.
«Предметом особой озабоченности являются новые участки, так называемые экстерриториальные или «дачные» участки. Мы готовы предоставить возможность обучения, прежде всего для экстерриториальных наблюдателей», — сказал А. Венедиктов.
Ранее Московская городская избирательная комиссия утвердила перечень 209 избирательных участков, которые будут образованы за пределами территории города Москвы для голосования на выборах мэра.
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 г.