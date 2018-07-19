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Корпус общественных наблюдателей обеспечит контроль на «дачных» избирательных участках
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Корпус общественных наблюдателей обеспечит контроль на «дачных» избирательных участках 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы сообщил заместитель председателя штаба, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
«Мы, от лица штаба, обращаемся к кандидатам в мэры и просим направить на все избирательные участки города Москва, и все избирательные участки, находящиеся за пределами столицы, своих наблюдателей от кандидатов. Мы считаем, что это необходимо для транспарентности и для организации процесса самого голосования. И самим кандидатам будет спокойней, что их наблюдатель будет находиться на избирательных участках. Мы это делаем впервые, такого не было никогда. Просьба кандидатам — отнестись внимательно. Общественная палата также направит своих наблюдателей на «дачные участки», — сказал А. Шапошников.
В свою очередь председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы Алексей Венедиктов сообщил, что штаб готов оказать помощь в обучении наблюдателей.
«Предметом особой озабоченности являются новые участки, так называемые экстерриториальные или «дачные» участки. Мы готовы предоставить возможность обучения, прежде всего для экстерриториальных наблюдателей», — сказал А. Венедиктов.
Ранее Московская городская избирательная комиссия утвердила перечень 209 избирательных участков, которые будут образованы за пределами территории города Москвы для голосования на выборах мэра.
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 г.
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