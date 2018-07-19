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Как с нагрузкой справляется японское метро 

Вечерняя Москва 34 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Пассажиропоток столичного метрополитена растет из года в год. Активно пользуются подземкой и в Токио.
В год поезда токийского метрополитена перевозят 3,616 миллиарда человек.
— Станции «Синдзюку» и «Сибуя» — одни из самых загруженных, — рассказал сотрудник станции «Синдзюку» токийской подземки Такимото Нобойа. — Через них проходит больше миллиона пассажиров в день. Кроме того, они же и самые запутанные. У меня ушел почти год на то, чтобы запомнить все переходы.
В Токио, кстати, даже проходят соревнования по «скоростному» выходу из станций. Участникам дается план, через какой вход им нужно зайти и откуда — выйти. Тот, кому удастся сориентироваться раньше остальных, получает призы.
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