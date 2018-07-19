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Три объекта спорта за счет инвесторов введены в Москве в 2018 году — Лёвкин
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Три объекта спорта за счет инвесторов введены в Москве в 2018 году — Лёвкин 

Департамент градостроительной политики города Москвы 56 минут назад
«За счет привлеченных средств инвесторов уже введены три спортивных объекта. Это спортивный корпус в составе офисно-гостиничного комплекса в селе Остафьево поселения Рязановское в НАО, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в 1-м Стрелецком переулке в Марьиной роще на Северо-Востоке столицы и многофункциональный комплекс с оздоровительным центром и бассейном на Лухмановской улице в районе Косино-Ухтомский на Востоке Москвы», — сообщил Сергей Лёвкин.
Строительство объектов социальной сферы, способствующее равномерному развитию города, ведется одновременно с возведением жилья по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина.
«20 спортивных объектов запланированы к вводу в Москве за счет средств городского бюджета в течение 2018 года», — добавил руководитель Департамента.
Шесть из них — объекты спортивной инфраструктуры, расположенные на территории «Лужников», были введены к началу Чемпионата мира по футболу 2018 года.
«В планах на ввод до конца года за счет бюджета города — футбольные поля, BMX-велодромы, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейн и многофункциональный спорткомплекс для занятий гимнастикой, акробатикой, спортивными танцами плаванием и общей физической подготовкой», — уточнил Сергей Лёвкин.
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