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Сильные порывы ветра зафиксировали в столице
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Сильные порывы ветра зафиксировали в столице 

РИАМО 47 минут назад
Фото: РИАМО
В четверг днем порывы ветра в новой Москве усилились до 13 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».
«В Зеленограде слабый дождь, температура воздуха 21 градус, на территории новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха 21-22 градуса, местами порывы ветра до 13 метров в секунду», — говорится в сообщении.
В других округах Москвы идет небольшой дождь, температура составляет 21-23 градуса.
Ранее синоптики объявили на четверг в Московском регионе «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра с порывами до 17 метров в секунду, дождя и грозы.
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