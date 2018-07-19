В Москву в выходные вернется тридцатиградусная жара

МОСКВА , 19 июл — РИА Новости . Жаркая погода с небольшими локальными дождями прогнозируется в Москве в выходные дни, воздух в столице прогреется до плюс 28 градусов, тем самым превысив климатическую норму на 5 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова

"Если завтра в столичном регионе еще ожидаются местами сильные дожди, то в субботу и воскресенье погода будет более спокойной, хотя без дождей, конечно, не обойдется. В ночные часы это будут небольшие, кратковременные дожди и только местами, а днем их может быть побольше, но они не будут достигать категории сильных. Фон температуры будет довольно ровный: в Москве плюс 18 — плюс 20 градусов, по области плюс 15 — плюс 20 градусов в ночные-утренние часы. Дневная температура в Москве плюс 25 — плюс 27 градусов, по области плюс 23 — плюс 28 градусов", — рассказала Позднякова РИА Новости в четверг.

По данным Метеобюро, сильных порывов ветра в столичном регионе не прогнозируется, а температура будет выше климатической нормы примерно на 5 градусов.

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