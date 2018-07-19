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Дополнительные экспрессы между Москвой и Рязанью будут курсировать с 21 июля по выходным
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Путин допустил обострение ситуации на Украине

Дополнительные экспрессы между Москвой и Рязанью будут курсировать с 21 июля по выходным 

Агентство «Москва» 1 час назад
Дополнительные экспрессы между Москвой и Рязанью будут курсировать с 21 июля 2018 г. по выходным дням, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
«С 21 июля для удобства пассажиров Московская железная дорога по заявке компании-перевозчика АО «Центральная ППК» назначила по выходным дням дополнительные межобластные экспрессы между Москвой и Рязанью», — говорится в сообщении.
Уточняется, что с Казанского вокзала столицы электропоезд №7084 будет отправляться в 9:10, а со станции «Рязань-1» поезд №7085 — в 18:25.
«Дополнительные пригородные поезда с удобным временем отправления улучшат транспортную связь между населенными пунктами, через которые проходят маршруты электричек. Это повысит транспортную мобильность населения», — отметили в МЖД.
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