Дополнительные экспрессы между Москвой и Рязанью будут курсировать с 21 июля по выходным

Дополнительные экспрессы между Москвой Рязанью будут курсировать с 21 июля 2018 г. по выходным дням, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

«С 21 июля для удобства пассажиров Московская железная дорога по заявке компании-перевозчика АО «Центральная ППК» назначила по выходным дням дополнительные межобластные экспрессы между Москвой и Рязанью», — говорится в сообщении.

Уточняется, что с Казанского вокзала столицы электропоезд №7084 будет отправляться в 9:10, а со станции «Рязань-1» поезд №7085 — в 18:25.

«Дополнительные пригородные поезда с удобным временем отправления улучшат транспортную связь между населенными пунктами, через которые проходят маршруты электричек. Это повысит транспортную мобильность населения», — отметили в МЖД.