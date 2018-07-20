Туалеты установили в столичной подземке

В московском метро появились туалеты — воспользоваться ими можно с помощью карты «Тройка», передает газета «Москва За Калужской заставой» со ссылкой на руководителя Департамента транспорта Максима Ликсутова

Уточняется, что сейчас установлено 15 объектов, однако в дальнейшем, планируется разместить еще 38 подобных туалетных комплексов. «Если мы увидим, что они востребованы, удобны и не мешают другим пассажирам, то мы подумаем над тем, чтобы дальше продолжать эту кампанию», — рассказал руководитель Департамента транспорта Максим Ликсутов.

Он также сообщил, что туалеты разместили на станциях с большим количеством пересадок и большим пассажиропотоком.