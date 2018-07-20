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Туалеты установили в столичной подземке
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Туалеты установили в столичной подземке 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
В московском метро появились туалеты — воспользоваться ими можно с помощью карты «Тройка», передает газета «Москва За Калужской заставой» со ссылкой на руководителя Департамента транспорта Максима Ликсутова.
Уточняется, что сейчас установлено 15 объектов, однако в дальнейшем, планируется разместить еще 38 подобных туалетных комплексов. «Если мы увидим, что они востребованы, удобны и не мешают другим пассажирам, то мы подумаем над тем, чтобы дальше продолжать эту кампанию», — рассказал руководитель Департамента транспорта Максим Ликсутов.
Он также сообщил, что туалеты разместили на станциях с большим количеством пересадок и большим пассажиропотоком.
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