Спорткомплекс с экстрим‑парком построят на территории ТПУ «Некрасовка» в Москве

Спортивный комплекс планируют построить в 2020 году на территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Некрасовка» в Москве , в спорткомплексе устроят крытый каток, бассейн и экстрим-парк, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«Спортивный комплекс с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и зоной воркаут построят на территории ТПУ «Некрасовка». В настоящее время ведется согласование технологического задания объекта. Открыть его планируется в 2020 году. Строительство комплекса по поручению мэра Москвы Сергея Собянина было включено в Адресную инвестиционную программу Москвы в рамках комплексного развития территории района», — сказал руководитель департамента строительства столицы Андрей Бочкарев

Многофункциональный комплекс общей площадью до 30 тысяч квадратных метров предназначен для занятий спортом, проведения учебно-тренировочного процесса и соревнований районного и межрайонного уровня среди детей и взрослых, в том числе по хоккею, фигурному катанию и шахматам.

На территории комплекса разместятся зал для экстремальных видов спорта и открытой зоной воркаут, залы хореографии, ритмической гимнастики, зал единоборств, крытый каток на 500 зрителей и бассейны: взрослый размером 25 на 16 метров с трибунами на 150 мест и два детских размером 10 на 6 метров и 7 на 2 метра.