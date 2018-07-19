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Спорткомплекс с экстрим‑парком построят на территории ТПУ «Некрасовка» в Москве
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Спорткомплекс с экстрим‑парком построят на территории ТПУ «Некрасовка» в Москве 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Спортивный комплекс планируют построить в 2020 году на территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Некрасовка» в Москве, в спорткомплексе устроят крытый каток, бассейн и экстрим-парк, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.
«Спортивный комплекс с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и зоной воркаут построят на территории ТПУ «Некрасовка». В настоящее время ведется согласование технологического задания объекта. Открыть его планируется в 2020 году. Строительство комплекса по поручению мэра Москвы Сергея Собянина было включено в Адресную инвестиционную программу Москвы в рамках комплексного развития территории района», — сказал руководитель департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.
Многофункциональный комплекс общей площадью до 30 тысяч квадратных метров предназначен для занятий спортом, проведения учебно-тренировочного процесса и соревнований районного и межрайонного уровня среди детей и взрослых, в том числе по хоккею, фигурному катанию и шахматам.
На территории комплекса разместятся зал для экстремальных видов спорта и открытой зоной воркаут, залы хореографии, ритмической гимнастики, зал единоборств, крытый каток на 500 зрителей и бассейны: взрослый размером 25 на 16 метров с трибунами на 150 мест и два детских размером 10 на 6 метров и 7 на 2 метра.
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