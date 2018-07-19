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В столичном зоопарке планируют открыть детскую зону в сентябре
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В столичном зоопарке планируют открыть детскую зону в сентябре 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
В Московском зоопарке в сентябре планируют открыть зону для детей, сообщил глава столичного департамента культуры Александр Кибовский.
По его словам, в сентябре может быть завершена работа по детскому зоопарку.
"У нас большой проект, будет специальная зона для работы с детской аудиторией", — цитирует Кибовского Агентство «Москва».
В 2019 году, по его словам, откроется второй вход в зоопарк от станции столичной подземки «Баррикадная».
Ранее сообщалось, что в Центре воспроизводства редких видов Московского зоопарка на свет появились два детеныша дальневосточного, или амурского, леопарда. Отца котят по кличке Николай в 2015 году спасли от браконьеров в Приморье, а их мать, самка Акра, родилась в неволе. Первичный осмотр показал, что оба котенка мужского пола, а весят они по 4,5 килограмма каждый.
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