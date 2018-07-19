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Москва станет мороженым
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Москва станет мороженым 

Мослента 14 минут назад
Фото: Москва24
Мороженое под названием «Москва» может появиться в столице. Об этом заявил мэр Сергей Собянин в ходе посещения предприятия по изготовлению мороженого, передает агентство «Москва».
С предложением о создании мороженого под названием «Москва» к мэру обратился коллектив одного из предприятий по изготовлению мороженого. Собянин положительно оценил идею и отметил, что москвичи наверняка поддержат ее на «Активном гражданине».
Мэр добавил, что в столице уже есть торт «Москва» и конфеты «Москва», которые пользуются спросом.
В марте москвичи и гости столицы купили 150 тысяч подарочных наборов конфет «Москва». Упаковку конфет и лучшую рецептуру для сладостей жители столицы выбрали с помощью голосования.
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