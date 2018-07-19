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Посвященный волонтерству и донорству новый тематический поезд может появиться в столичном метро
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Посвященный волонтерству и донорству новый тематический поезд может появиться в столичном метро 

Префектура Юго-Восточного административного округа 48 минут назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Новый тематический поезд в Год волонтерства может появиться в столичном метрополитене. Он будет посвящен волонтерскому движению, добрым делам и донорству.
С просьбой о его создании к мэру города Сергею Собянину обратился житель района Люблино, представитель местной Молодежной палаты Булат Сахибгареев в ходе прошедшей встречи.
— Я с 18 лет донор, у меня уже было 15 сдач, но получить достоверную информацию о донорстве сейчас сложно, — сказал Булат Сахибгареев. — Многие ребята просто боятся сдавать кровь, думают, что это опасно. Хорошо бы популярно объяснить как можно большему количеству людей, что это безопасно для доноров и их кровь нужна многим людям. У нас в метро ходят тематические поезда, рассказывая людям об истории футбола, метро, страны. Было бы здорово запустить и новый тематический поезд, посвящённый донорству.
Мэр оценил предложение: идея ему понравилась. Он предложил посвятить новый поезд в целом волонтерскому движению и добрым делам и отвести в нем место донорству.
— Я раньше тоже был донором, мне это нравилось, мне за это отгулы давали. И ничего опасного в этом нет. Так и передайте сомневающимся. Я вот сдавал кровь, сдавал и стал мэром, — пошутил Сергей Собянин.
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