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Спорткомплекс с катком и бассейнами‍ построят для жителей Некрасовки
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Спорткомплекс с катком и бассейнами‍ построят для жителей Некрасовки 

Вечерняя Москва 51 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
Столичные власти планируют построит ТПУ «Некрасовка» на базе одноименной станции Московского метрополитена.
Спортивный комплекс с катком, бассейнами, экстрим-парком и зоной для воркаута построят в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Некрасовка».
— В настоящее время ведется согласование технологического задания объекта. Открыть его планируется в 2020 году, — пояснили в пресс-службе Департамента строительства.
Здание комплекса будет занимать площадь до 30 тысяч квадратных метров. Его возведут за счет городского бюджета. Столичные власти планируют построит ТПУ «Некрасовка» на базе одноименной станции Московского метрополитена, которая будет конечным пунктом строящейся Кожуховской линии. Полностью она будет запущена в 2019 году, отметили в пресс-службе Комплекса градостроительной политик и и строительства.
Между тем завершено строительство основных конструкций станции «Улица Дмитриевского», которая будет расположена на Кожуховской линии метро. Кроме того, началось строительство тоннеля, соединяющего станции «Юго-Восточная» и «Окская улица» (по теме…).
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