Сафари-парк может появиться в новой Москве

Сафари‑парк могут создать на территории новой Москвы

В столице обсуждается возможность создания сафари-парка на присоединенных к Москве территориях — Троицком и Новомосковском административных округах, сообщил журналистам в четверг руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский

«Хочется, чтобы сам по себе Московский зоопарк, как-то расширялся. Мы с Александром (Кибовским, руководителем столичного департамента культуры — ред.) обсуждали эту тему, чтобы в Москве появился может быть, сафари-парк на каких-то территориях, сейчас Москва расширилась. Один Московский зоопарк всех желающих не сможет обеспечить. Появляются, например, контактные зоопарки, которые только вредят, там не всегда правильное отношение к животным», — сказал Кульбачевский.

Как в свою очередь отметил Кибовский, данный сафари-парк не обязательно должен быть построен за счет города, обсуждаются подобные инициативы и от инвесторов в области досуговый работы и образовательных процессов.

Он добавил, что в выходные дни в столичный зоосад приходят до 70 тысяч посетителей. Столичный зоопарк является одним из самых популярных мест для посещения москвичей и гостей города.

Московский зоопарк — один из старейших зоопарков (основан в 1864 году) в Европе и четвертый по площади зоопарк России после зоопарков Ярославля , Ростова-на-Дону и Новосибирска . В его коллекции на сегодняшний день представлены 1132 видов животных, численность живых экземпляров составляет более 5 тысяч особей.