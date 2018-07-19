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Движение в Ермолаевском пер. ограничат с 20 июля по 10 августа из-за инженерных работ
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Движение в Ермолаевском пер. ограничат с 20 июля по 10 августа из-за инженерных работ 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Движение транспорта в Ермолаевском пер. ограничат с 20 июля по 10 августа 2018 г. из-за инженерных работ, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
«Ограничение движения в связи с проведением инженерных работ будет введено в Ермолаевском пер. с 20 июля по 10 августа круглосуточно», — говорится в сообщении.
Кроме того, 22-25 июля круглосуточное ограничение введут на ул. Спиридоновка в районе пересечения с Ермолаевским пер.
Отмечается, что на участках будет организовано поэтапное занятие одной полосы.
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