По понедельникам парковая зона Воронежского зоопарка будет закрыта

По понедельникам вход на территорию Воронежского зоопарка будет закрыт, об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента природных ресурсов и экологии.

Теперь понедельник будет считаться санитарным днем в зоопарке. В этот день будут проводиться зоотехнические мероприятия, строительные и ландшафтно-парковые работы. Парковую территорию зоопарка частично будут закрывать. При этом часть парка со стороны улицы Циолковского, где располагаются детская и спортивная площадки будут открыты.

Новый режим работы парковой территории зоопарка: вторник — воскресенье 9.00 — 21.00. Режим работы экспозиций зоопарка: вторник — воскресенье 10.00 — 19.00.