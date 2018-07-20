В Москве пройдет концерт «Россия в моем сердце»

В Москве пройдет праздничный концерт «Россия в моем сердце»

На Манежной площади 28 июля состоится праздничный концерт "Россия в моем сердце". Праздник будет посвящен чествованию российских спортсменов, добившихся высоких результатов в этом году.

На концерте будут присутствовать российские хоккеисты, завоевавшие золотые медали зимних Олимпийских Игр-2018 впервые с 1992 года. Также на праздник приедут другие призеры Олимпийских игр и футболисты сборной России.

На праздник приглашаются все желающие. Концерт начнется в 19:00, вход свободный.