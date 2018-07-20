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В Москве пройдет концерт «Россия в моем сердце»
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В Москве пройдет праздничный концерт «Россия в моем сердце» 

Москва24 58 минут назад
Фото: Фото: портал мэра и правительства Москвы
На Манежной площади 28 июля состоится праздничный концерт "Россия в моем сердце". Праздник будет посвящен чествованию российских спортсменов, добившихся высоких результатов в этом году.
На концерте будут присутствовать российские хоккеисты, завоевавшие золотые медали зимних Олимпийских Игр-2018 впервые с 1992 года. Также на праздник приедут другие призеры Олимпийских игр и футболисты сборной России.
Для спортсменов и гостей выступят Полина Гагарина, Дима Билан, Стас Пьеха, Зара, Денис Майданов и многие другие звезды.
На праздник приглашаются все желающие. Концерт начнется в 19:00, вход свободный.
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