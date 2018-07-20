Более 2 тыс. волонтеров FIFA записались в избирательный штаб С. Собянина

Об этом журналистам сообщил глава избирательного штаба С. Собянина Константин Ремчуков.

«Сегодня, на момент нашей встречи, у нас более 10 тыс. 300 волонтеров. После чемпионата мира по футболу более 2 тыс. волонтеров FIFA записались и пришли к нам на собеседование, хотят работать. Количество людей продолжает расти, поэтому с 8:00 до 20:00 в различных форматах с ними проводится работа и обучение техники общения с людьми. В том числе различные виды этой работы. У нас будут и пикеты, и сбор наказов», — сказал К. Ремчуков.

Он отметил, что на данный момент волонтерами избирательного штаба С. Собянина собрано более 6 тыс. наказов.