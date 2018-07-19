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В парке «Остров мечты» появятся «русские горки»
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«Русские горки» с виртуальной реальностью появятся в парке «Остров мечты» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: ГК "Регионы"
В парке «Остров мечты» появится «русские горки» с виртуальной реальностью, сообщили в пресс-службе ГК «Регионы».
«В сентябре следующего года в Москве планируется открытие крупнейшего крытого всесезонного парка аттракционов «Остров мечты». В парке будет семейная тематическая зона, посвященная автомобильному спорту и гонкам. Впервые в России появятся «русские горки» с использованием технологии виртуальной реальности. Тематическая зона, посвященная гонкам — это собственная разработка и концепция парка «Остров мечты», разработанная российскими проектировщиками совместно с американскими дизайнерами. Высота гоночного трека, где будут использованы передовые технологи — 11 м, а длина — 210 м. На нем смогут прокатиться посетители, рост которых будет не меньше 1,2 м. Именно рост, а не возраст будет определять доступность того или иного аттракциона — это стандартная мировая практика для тематических парков развлечений», — говорится в сообщении.
Также в тематической зоне появится аттракцион для самых маленьких — «школа вождения». Здесь дети научатся ездить на «болидах» и прокатятся на аттракционе с крутыми виражами, а родители смогут провести время в тематическом кафе. Также в этой зоне будет работать стилизованный магазин, посвященный автомобильным гонкам, где любой желающий сможет приобрести уменьшенную точную копию гоночного автомобиля или другой памятный сувенир.
Уточняется, что в организации и оформлении тематического пространства проекта «Остров мечты» будут участвовать известные мультипликационные бренды: Sony Pictures Consumer Products, IMPS S. A., Viacom International Media Networks и Sanrio GmbH. При создании парка будут использоваться передовые технологии, включая дополненную и виртуальную реальность.
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